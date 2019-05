Tournoi de tennis à Lyon : "La compétition sera relevée", annonce Ascione

Le directeur de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, Thierry Ascione ne tarit pas d'éloges sur les joueurs qui seront présents à l'occasion de la 3e édition du tournoi de tennis ATP 250, qui aura lieu du 18 au 25 mai au Parc de la Tête d'Or.

Présentez-nous cette 3e édition ?

Thierry Ascione : Il y aura 21 joueurs classés dans les 50 premiers, on a encore 3 wild-cards (les noms seront dévoilés d'ici une quinzaine de jours) et ce seront de très bons joueurs. Le tournoi s'installe, on a une légitimité, on a une date qui est très bonne (avant Roland-Garros). Tout au long de l'année, je passe du temps pour essayer de proposer un beau plateau sportif et les joueurs sont contents de venir à Lyon.

La date, le cadre du Parc de la Tête d'Or attirent de nombreux joueurs ?

Oui, c'est un tout. Vous savez, de pouvoir jouer dans un tel endroit, c'est juste exceptionnel. Si demain, le tournoi de New York a lieu à Central Park, je pense qu'ils feraient le plein aussi. Le site, les équipes qui gèrent l'organisation et la date font que le tournoi fonctionne bien. C'est une réelle fierté.

Si vous devez miser une pièce sur trois joueurs capables de remporter cet Open Parc 2019 ?

(Il hésite). Roberto Bautista Agut (Espagnol), Jo (Tsonga) et Nikoloz Basilashvili (Géorgien)… Vous êtes pénible de me demander ça (rires). Sur le papier, c'est ce qui ressort, avec des joueurs de très haut niveau. Une chose est sûre, la compétition sera relevée.

Concernant Jo-Wilfried Tsonga, on imagine qu'il s'agit d'un gros objectif pour lui ?

Effectivement, c'est important pour lui. C'est le premier tournoi (en 2017) sur terre battue qu'il a gagné, c'est mon ami, je suis son entraîneur… c'est une belle histoire. Il a très envie de prouver qu'il est encore là. Il est vite revenu, il confirme avec ses dernières performances, qu'il a vraiment envie de retrouver le plus haut niveau.

Plus d'infos pour la billetterie.