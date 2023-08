Après un samedi caniculaire dans le département du Rhône, la vigilance orange s'est étendue dans deux autres départements frontaliers ce dimanche : l'Ain et l'Isère.

Suite à une journée caniculaire samedi dans le département du Rhône et aux prévisions météorologiques, la vigilance orange a été étendu à l'Ain et à l'Isère ce dimanche. La bascule des vents au Sud-Ouest va continuer de drainer sur la région Rhône-Alpes une masse d'air chaud d'origine espagnole. 34 degrés sont attendus cet après-midi à Lyon, mais également dans l'Ain et l'Isère.

Les fortes chaleurs vont se poursuivre. Les départements de l'Isère et de l'Ain passent en #VigilanceOrange #canicule (début d'évènement demain à 12 h), rejoignant le Rhône où le phénomène est déjà en cours. Température minimale de 23.1 °C à Lyon, et maximale provisoire 34.4 °C. pic.twitter.com/FlTm5JPNho — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 12, 2023

En fin de journée, ces trois départements, comme 31 autres dans l'Est, le Centre et le Sud-Ouest de la France, pourraient être touchés par des orages. Météo France indique de rester attentif à l'évolution de la situation.

