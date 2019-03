Tony Parker à Paris en 2020 pour le 1er match NBA hexagonal de l'histoire

Sauf transfert, le président de l'ASVEL sera à Paris le 24 janvier 2020 pour le premier match de saison régulière de l'histoire sur le sol français.

La NBA a annoncé ce jeudi qu'un match aura lieu le 24 janvier 2020 en France entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. Un beau cadeau pour les deux frenchies de la franchise de Charlotte : Tony Parker et Nicolas Batum. Deux joueurs qui sont par ailleurs investis à Lyon et Villeurbanne dans le club de l'ASVEL : Tony Parker étant le président et Nicolas Batum le directeur des opérations Basket.

Sur le parquet de Paris-Bercy, ils affronteront les Milwaukee Bucks du Grec Giannis Antetokounmpo, surnommé “The Greak Freak”. Ce sera la première fois depuis 2010, et un match de pré-saison des Minnesota Timberwolves face aux New York Knicks, que la NBA reviendra en France.