Tirage Ligue des champions : l'OL avec City, Donetsk et Hoffenheim

L'OL a hérité de Manchester City, du Chakhtior Donetsk et Hoffenheim ce jeudi lors du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions.

Genesio rencontrera Guardiola lors de cette édition 2018-2019 de la Ligue des champions. L'OL a hérité du champion d'Angleterre Manchester City ce jeudi lors du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions. Les Lyonnais rencontreront aussi le club ukrainien du Chakhtior Donetsk et le club allemand Hoffenheim. Un tirage finalement plutôt clément pour le club de Jean-Michel Aulas contrairement aux autres clubs français. Le PSG retrouvera Liverpool, Naples et l’Étoile Rouge Belgrade tandis que l’AS Monaco affrontera l’Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund et Club Bruges. On ne connaît pas encore le calendrier. Évidemment, l’ensemble des Lyonnais, supporters et dirigeants, espère que la rencontre contre City ne sera pas celle du huis clos prononcé contre l’OL.