Tennis : pourquoi Sopra Steria est partenaire du Challenger de Lyon

De nombreuses entreprises voient d'un bon œil, le développement du tennis dans la Métropole de Lyon. A l'image de Sopra Steria "namer" de l'ATP Challenger. Les explications de Frédéric Mouton, directeur région Auvergne Rhône-Alpes.

En tant que recruteur de premier plan de jeunes diplômés en France, Sopra Steria aura recruté près de 3800 nouveaux talents en France d’ici fin 2019, dont plus de 350 jeunes ingénieurs et consultants en région Auvergne Rhône-Alpes. L’un de nos axes majeurs étant la détection et l’accompagnement de ces jeunes talents par des collaborateurs expérimentés, il nous a semblé naturel de soutenir l’ATP Challenger de l’Open Sopra Steria, dont l’ambition est aussi de révéler les nouveaux talents. L’écrin du Tennis Club de Lyon, club d’Henri Cochet – l’un des « quatre Mousquetaires », le cadre convivial et les valeurs humaines développées par Lionel Roux et ses équipes nous permettent d’accueillir nos collaborateurs et les écoles et universités du bassin, mais également de partager avec un plus grand nombre notre engagement en tant qu’ entreprise responsable.