Tennis : Caroline Garcia se lance un nouveau défi, à Lyon

La numéro un française, et lyonnaise, Caroline Garcia a décidé de parrainer le nouveau tournoi WTA qui aura lieu du 2 au 8 mars 2020 au palais des sports de Gerland.

Un nouveau tournoi WTA, le premier indoor en France. Caroline Garcia, numéro un française et récente vainqueure de la Fed Cup avec les Bleues, a décidé de s’associer à ce tournoi dont la première édition aura lieu en mars au palais des sports de Gerland. “Je sais que ce n’est pas courant de voir une joueuse en activité s’investir dans un tournoi, mais, pour moi, c’est un formidable accomplissement et une vraie fierté, explique la Lyonnaise. C’est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J’ai fait toute ma formation ici [à l’Asul Tennis, NdlR], le territoire m’a beaucoup apporté, j’avais vraiment envie de redonner aux autres et partager avec eux cette passion du tennis. Le faire à Lyon, c’était très important.” Ambassadrice de ce nouveau tournoi de tennis féminin, Caroline Garcia a également mis la main à la poche. “J’ai participé financièrement à l’acquisition de la semaine, souffle-t-elle. Pour le reste, il y a une équipe en place qui va gérer tout ça au quotidien avec Pascal Biojout, qui sera le directeur du tournoi.”