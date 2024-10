Équipez-vous pour vos bonnes résolutions de la rentrée !

Polyvalent et élégant

Look vintage, design élégant, ce short de sport de la marque Seagale vous accompagnera dans toutes vos activités sportives – running, sport collectif, fitness… – mais aussi en dehors de vos entraînements. On apprécie sa matière fluide, ultra légère, et qui évacue efficacement la transpiration. Petit plus : ses deux poches zippées pour glisser carte bleue, clés, portable ou encore gels de sport.

Retro sport short – 85 €.

Seagale – 21, rue de Brest, Lyon 2e

Tee-shirt éco-conçu

L’objectif de la marque Coureur du Dimanche : proposer des vêtements et accessoires de sport imaginés et confectionnés en Rhône-Alpes, à partir de matières recyclées. Conçu à base de bouteilles en plastique, ce tee-shirt joyeux à la coupe légèrement ajustée est idéal pour toutes vos séances de running et sorties d’automne par temps frais. Grâce à sa matière technique, il évacue la transpiration et se porte en première couche à la mi-saison.

Le coureur du dimanche blanc – 79 €.

Coureur du Dimanche – 3, rue du Président-Carnot, Lyon 2e

www.coureurdudimanche.com

Courir en toute liberté

Si vous êtes une coureuse éco-sensible, ce tee-shirt de la toute nouvelle marque lyonnaise Edeli (contraction d’Esprit de liberté) ne pourra que vous séduire. Conçu en Europe à partir de fibres recyclées, il bénéficie d’un traitement anti-odeur. À la fois léger, doux et souple, il a été pensé comme une deuxième peau. À noter qu’il se décline en couleurs lilas, dahlia foncé et vert mousse.

Tee-shirt Second Skin – 69 €.

www.edelisport.com

Coup de fouet pour vos mollets

L’adage de la marque lyonnaise Bomolet ? “Changer le monde à coups de mollets” ! Et pour ce faire, il faut une bonne paire de chaussettes ! Fruit d’une collaboration avec Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 mètres en 2017, ces chaussettes aux motifs marinière ont toutes les qualités requises : légères, respirantes, anti-frottements… Fabriquées dans un atelier familial français, elles donneront du style à votre foulée.

Chaussettes running marinière – 25 €.

Terre de Running – 8, rue de la Barre, Lyon 2e – www.bomolet.com

Faire du sport au chaud

Légère, anti-odeur et thermorégulante, cette polaire s’impose comme un indispensable de toutes vos activités sportives indoor et outdoor. On apprécie particulièrement son col cheminée qui protège des courants d’air et sa matière recyclée qui sèche rapidement. Comme les autres produits de la marque lyonnaise Nosc, elle est fabriquée à partir de graines de ricin, qui permettent la production d’une fibre innovante à l’impact environnemental faible et aux propriétés techniques indéniables.

Polaire recyclée Wild Fleece – 129 €.

Nosc Adventure Store – 19, rue René-Leynaud, Passage Thiaffait, Lyon 1er

La plus belle pour faire du fitness

Les Poulettes Fitness, c’est une jeune marque lyonnaise qui propose des produits techniques, fabriqués en France, reconnaissables à leurs motifs pimpants et originaux. Avec cet ensemble flamants roses girly à souhait, vous vous démarquerez des autres dans la salle de fitness ou sur le tapis de yoga, tout en appréciant sa coupe gainante et sa matière fraîche et respirante.

Brassière de sport – 55 €.

Legging flamants roses – 89 €.

www.lespoulettesfitness.fr

Gourmandise healthy

On peut être sportif sans pour autant se priver de tout. Gourmande à souhait, cette pâte à tartiner 100 % made in France a plus d’un atout à faire valoir. Bio, végane, sans sucre ajouté et sans huile, elle est aussi source de fibres et de protéines végétales, idéales pour un petit-déjeuner sain. Originale, onctueuse et délicieuse.

Pure pâte à tartiner Nutripure – 5,99 € le pot de 220 grammes.

CrossFit Heka – 16, rue Lavoisier, Lyon 3e

Iron Bodyfit – 140, cours Lafayette, Lyon 3e

Agora Fit & Mind – 87, rue Pierre-Audry, Lyon 9e

CrossFit Gerland – 18, rue Croix-Barret, Lyon 7e

Bien plus qu’un sac à dos

Vous êtes adepte du vélotaf, de la trottinette et des virées en petite reine ? Ce sac à dos de la marque Urban Circus est fait pour vous. Imperméable, d’une contenance adaptable, il permet de bien ranger tous vos effets personnels grâce à ses multiples poches, dont une surélevée dédiée à l’ordinateur. Détail indispensable à l’heure où les jours raccourcissent : ses bandes réfléchissantes qui vous permettront d’être vu des autres garantiront votre sécurité.

Sac à dos réfléchissant Urban Circus – 120 €.

Lyon Cycle Chic – 74, rue Salomon-Reinach, Lyon 7e

Au Vieux Campeur – 57, cours de la Liberté, Lyon 3e