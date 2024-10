Les centres commerciaux de La Part-Dieu et de Confluence à Lyon organisent deux journées job dating cette semaine et la suivante.

Et si vous trouviez du travail en allant faire du shopping ? C'est ce que proposent le centre Westfield La Part-Dieu et le Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence à Lyon. Chacun leur tour, ils organisent une journée job dating, le jeudi 10 octobre et le mardi 15 octobre.

Plus de 40 enseignes différentes

Pour cette nouvelle édition des "URW for Jobs", plus de 250 offres seront disponibles dans plus de 40 enseignes partenaires. Parmi elles, il y a bien sûr de nombreux commerces présents dans les galeries du centre commercial comme Primark ou les Galeries Lafayettes mais aussi l'Etablissement français du sang (EFS), la SNCF Gares & Connexions ou encore Securitas. Autant dire une grande diversité de domaines d'activité.

Concrètement, le public pourra consulter les offres d'emploi disponibles mais aussi s'inscrire sur les plannings des recruteurs. L'objectif affiché par les deux centres commerciaux : "faciliter l’embauche sur le territoire".

Les deux opérations job dating auront lieu de 10h à 17h, le jeudi 10 octobre au centre Westfield La Part-Dieu et le mardi 15 à Confluence. L'évènement se déroulera au niveau 0 des deux centres.

