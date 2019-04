Rugby : la très bonne affaire du LOU

Le LOU s’est imposé à Pau dimanche en début d’après-midi (24-27). Après une bonne première mi-temps, les Lyonnais ont souffert après la pause. Mais l’essentiel est sauf. Le LOU fait un pas important vers les phases finales.

Lyon est allé chercher un succès précieux ce dimanche sur la pelouse de Pau en Top 14 (24-27). Largement dominateurs en première période, les hommes de Pierre Mignoni menaient largement à la pause. Ils ont joué à se faire à peur après. "On sort du cadre. On ne respecte pas le jeu ni l’équipe adverse. Sur le contenu, je suis très déçu. Il y a un manque de respect du jeu" , a lâché, énervé, le capitaine lyonnais, Julien Puricelli, à l’issue de la rencontre sur Canal + Sport.

Mais l’essentiel est là. Les quatre points d’une victoire capitale pour la qualification pour les phases finales (terminer dans les 6 premiers). Au classement, le LOU consolide sa troisième place, avec 60 points et compte 8 points d’avance sur le premier non qualifié, le Stade Français, à 5 matchs de la fin de la phase régulière. Un matelas plus qu’intéressant. Ca sent bon pour le LOU rugby.