Rudi Garcia coach de l’OL, le choix qui divise

PORTRAIT – Après le renvoi de Sylvinho, Rudi Garcia a été choisi par Jean-Michel Aulas et Juninho pour remettre l’OL en selle. Au grand dam de supporteurs lyonnais déçus de voir l’ancien Marseillais sur le banc lyonnais. Le nouvel entraîneur de l’OL est attendu au tournant.

“Un football technique et offensif, dans la tradition du jeu lyonnais”

La grande révolution annoncée par Jean-Michel Aulas en mai n’a pas eu lieu. Enfin, pas vraiment. Juninho, le nouveau directeur sportif, est bien là, mais c’est tout. Sylvinho s’est quant à lui heurté à la dure réalité du métier d’entraîneur numéro un et des résultats que cela incombe. Le Brésilien a été licencié et Rudi Garcia finalement choisi pour le remplacer. Il a la lourde tâche de remettre en selle un OL moribond depuis le début de la saison. Le choix de lui confier les rênes de l’équipe a heurté les amoureux de l’OL. C’est le moins que l’on puisse dire. L’ancien entraîneur de l’OM s’en était pris par le passé, à plusieurs reprises, publiquement et lors de quelques causeries à Marseille, au club lyonnais.