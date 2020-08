Oullins : le Cascol Football organise deux plateaux avec quatre clubs professionnels

Ce dimanche, le Cascol Football accueille quatre clubs professionnels au stade du Merlo. Le club d'Oullins organise deux plateaux dans les catégories U14 et U15. Les rencontres débuteront à 14 h.

Les jeunes de l'OM, de l'AS Saint-Etienne, de Montpellier et de Clermont sont attendus ce dimanche au stade du Merlo à Oullins. Pour la troisième fois, le Cascol Football organise deux plateaux pour les catégories U14 et U15. "Il y a quatre équipes par tranche d'âge, une équipe de Cascol, de Marseille, de l'ASSE et de Montpellier pour les U14. Pour les U15, Marseille est remplacé par Clermont", présente Kamel Aït-Mahiout, coprésident du club.

Chaque équipe jouera deux rencontres

Les premières affiches débuteront à 14 h. "Cela donne du niveau de jeu à nos jeunes pour se montrer et pour se confronter au haut niveau", explique-t-il. Les matchs dureront deux fois trente minutes. Chaque formation disputera deux rencontres.