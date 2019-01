Open d'Australie : Caroline Garcia bat une Française au 1er tour

La joueuse lyonnaise a battu sa compatriote Jessika Ponchet (6-2, 6-3) ce matin lors du 1er tour de l’Open d’Australie.

Entrée en lice tranquille ce lundi matin pour Caroline Garcia. La joueuse de tennis lyonnaise a logiquement dominé (6-2, 6-3) sa compatriote Jessika Ponchet (22 ans, 250e mondiale). “Toutes les victoires sont bonnes à prendre. Aujourd'hui (lundi), ça a été discipliné et rigoureux du début à la fin. Ce n'était pas un match facile malgré son classement. Elle sortait des qualifs, elle était en confiance, elle a un jeu un peu particulier, les conditions sont assez chaudes. Il fallait que je mette mon jeu en place. C'est une victoire qui me lance et me fait du bien”, a déclaré Caroline Garcia en conférence de presse d'après match, rapporte L'Équipe.

L'an passé, Caroline Garcia avait atteint les 8es de finale où elle s'était inclinée face à l'Américaine Madison Keys. Elle a atteint le 3e tour deux fois en 2015 et 2017.