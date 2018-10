OL-Nimes : les recommandations de la préfecture pour les supporters nîmois

La préfecture a adressé ce jeudi ses recommandations aux supporters nîmois pour la rencontre entre l’OL et leur club qui aura lieu ce vendredi soir au Groupama stadium.

La rencontre entre l'OL et Nîmes aura lieu ce vendredi soir à 20h45 au Groupama stadium. Dans un communiqué, la préfecture a adressé les recomendations à respecter pour les supporters nîmois. “Pour organiser au mieux l’arrivée du public et particulièrement des supporteurs nîmois, un point de ralliement est fixé avec les services de police sur l’aire de Communay sur l’A46”, a indiqué la préfecture. Les bus et véhicules provenant de Nîmes sont invités à se présenter à ce rendez-vous escorte à 18H30 afin d’être acheminés “en toute sécurité” vers le secteur visiteur du stade. La préfecture précise par ailleurs que “toute autre personne détentrice d’un billet pour le match et supportant les couleurs du Nîmes Olympique est invitée à gagner le secteur visiteur du Groupama Stadium”.