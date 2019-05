OL : Nabil Fekir et Tanguy Ndombélé sur le départ

Alors que l'Olympique lyonnais a remporté son dernier match de la saison, à Nîmes (2-3), ce vendredi, et que le tandem Sylvinho-Juninho s'apprête à défaire ses valises, les supporters ont déjà les yeux rivés sur le marché des transferts. Jean-Michel Aulas a assuré qu'il n'y aurait pas plus de deux départs en plus de celui de Nabil Fekir, qui dispose d'un bon de sortie.

Changement de cycle ? Outre le départ de Bruno Genesio, remplacé par le tandem brésilien Juninho-Sylvinho, c'est l'effectif de l'OL qui pourrait changer de visage à l'intersaison. Pas de bouleversement a assuré Jean-Michel Aulas. "On n'ira pas au-delà de deux départs plus un, celui de Nabil Fekir, qui avait déjà un bon de sortie la saison dernière", a déclaré le président lyonnais à OL-TV. Le capitaine lyonnais devrait donc faire ses bagages, un an après son départ avorté à Liverpool. Mais avec une saison en dents de scie, sa valeur marchande pourrait baisser.

Lire aussi : Mercato OL, l'été sera chaud sur notre site Olympique et Lyonnais !

Tout l'inverse de Moussa Dembélé, qui a réalisée une excellente première saison à Lyon et dont la cote ne cesse de grimper. Auteur de 15 buts en 33 matchs de Ligue 1, celui qui est arrivé entre Rhône et Saône pour 22 millions d'euros l'été dernier serait courtisé par Manchester United. Memphis Depay aurait quant à lui des envies d'ailleurs.

Ndombélé c'est 80 millions

De son côté, Tanguy Ndombélé fait rêver toute l'Europe. Le milieu international français est le joueur à plus grosse valeur marchande du club, autour de 80 millions d'euros. Il plaît notamment beaucoup en Angleterre pour son profil box to box, ses talents de gratteur et de lessiveuse de ballons et sa capacité à casser des lignes par sa qualité de passe. Il pourrait partir, mais pour un montant élevé. Jean-Michel Aulas avait déjà ouvert la porte à un départ au mois de janvier.

Mendy plaît au Real

Comme lui Ferland Mendy jouit d'une belle cote sur le marché des transfert. Le latéral gauche devrait susciter quelques offres de grosses écuries européennes, avec un potentiel chèque de plusieurs dizaines de millions d'euros à la clé. Le Real Madrid serait intéressé.

Aux rangs des départs déjà actés, on notera celui du défenseur central de devoir Jérémy Morel, en fin de contrat, qui a disputé son dernier match avec l'OL contre Nîmes, avant de découvrir la Coupe d'Afrique des Nations en juin avec Madagascar.

Retrouvez toutes les infos mercato de l'OL sur notre site Olympique et Lyonnais !