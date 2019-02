OL – Mapou Yanga-Mbiwa : “Je veux partir, mais le club me bloque”

Il a accepté de sortir de son silence pour Lyon Capitale. Le défenseur central de l’OL Mapou Yanga-Mbiwa, qui s’entraîne quotidiennement avec l’équipe réserve, a complètement disparu des radars depuis décembre 2017. Arrivé en 2015 en provenance de la Roma, le joueur âgé de 29 ans est sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2020. Mais il ne se fait guère d’illusions : son avenir s’inscrit loin de Lyon.

Écoutez, ça va très bien dans ma vie personnelle et un peu moins bien dans ma vie professionnelle. Je m’entraîne toute la semaine avec l’équipe réserve, du lundi au vendredi.L’année dernière, je jouais plus ou moins les matchs à domicile. Cette année, ils [les dirigeants, NdlR] m’ont fait comprendre que cela ne servait à rien que je joue, donc je ne vais pas forcer. Je profite de mes week-ends tranquillement. [Il a tout de même disputé quatre matchs cette saison]Oui, j’ai gardé ma place, mes affaires dans le vestiaire. Ce dont j’ai besoin, on me le donne. La différence, c’est que toute la semaine je m’entraîne avec la Pro2.Le vestiaire me soutient, m’encourage, me donne de la force. Ils sont très corrects avec moi.