Lyon – OL : Anthony Lopes, 2e joueur le plus utilisé d'Europe depuis 5 ans

Le gardien de but de l'OL a cumulé 16 560 minutes de jeu en 184 depuis 5 ans. Le 2e joueur le plus utilisé des cinq grands championnats européens derrière Samir Handanovic.

Assurance tout risques, taulier et meneur d'hommes (on l'a vu hier contre le PSG), Anthony Lopes, est aussi un véritable stakhanoviste des terrains. Selon l’Observatoire du football CIES, le gardien du but de l'OL est le 2e joueur ayant disputé le plus de rencontres et de minutes de jeu dans les cinq grands championnats européens. En tout, le portier lyonnais a disputé 16 560 minutes de jeu et 184 matchs depuis cinq ans. Il n'est devancé que par Samir Handanovic, le gardien de l'Inter Milan (17 010 minutes en 189 matchs). En Ligue 1, Anthony Lopes devance Benoît Costil (Rennes et Bordeaux), Stéphane Ruffier (St-Étienne), Vitorino Hilton (Montpellier), Benjamin Lecompte (Lorient, Montpellier) et les Guingampais Christophe Kerbrat et Jérémy Sorbon.

Du côté des joueurs de champ, parmi les 25 joueurs les plus utilisés depuis cinq ans dans les “grands championnats”, ont retrouve : César Azpilicueta (Chelsea), Lionel Messi, José Callejón, Romelu Lukaku, Luis Suárez et Antoine Griezmann.

Toute l’actualité de l’OL c’est 7/7j sur olympique-et-lyonnais.com !