Lyon : L'OL en négociation pour racheter une franchise américaine

L'Olympique lyonnais est en négociation pour racheter une franchise de football féminin dans l'état de Washington.

Dans un communiqué, le club de Jean-Michel Aulas a indiqué être entré “dans des discussions exclusives” pour acquérir le Reign FC, “membre fondateur de la NWSL (National Women’s Soccer League, ligue nationale de football féminin aux États-Unis)”. Le club américain compte dans son effectif l’attaquante Megan Rapinoe, élue joueuse FIFA de l’année 2019, qui a évolué à l’OL en 2013 et l’internationale galloise et ancienne milieu de terrain de l’OL, Jess Fishlock.

Ce club a terminé deux fois premier de la saison régulière en 2014 et 2015 et a participé aux play-offs en 2014, 2015, 2018, 2019. “Cet investissement devrait permettre de consolider la place de l’OL en tant qu'acteur majeur du football féminin dans le monde et de poursuivre le développement de la marque OL aux États-Unis”, explique le club. La vente pourrait être finalisée avant le 31 janvier 2020 afin que la nouvelle structure soit “opérationnelle” pour le début du championnat américain, le 9 mars 2020. On ne connaît pas le montant de la transaction et le futur nom de ce club s’il est racheté. Verra-t-on un club américain porter le nom OL ou Olympique lyonnais à la manière d’une franchise ?