Lyon : “Je ne suis pas un singe”, projeté à l’Institut Lumière

Le documentaire sur le racisme dans le football Olivier Dacourt et Marc Savoureil sera diffusé le 28 février à 15h à l'Institut Lumière dans le cadre du festival “Sport, Littérature et Cinéma”.

Cris de singes, lancés de bananes, les terrains de football européens ne sont toujours pas épargnés par les insultes racistes. Un sujet dont se sont emparés Olivier Dacourt et Marc Savoureil dans “Je ne suis pas un singe”. Leur seconde collaboration après leur premier film “Ma part d'ombre”. Ce nouveau documentaire de Canal+ va être présenté à l'Institut Lumière le 28 février prochain à 15h dans le cadre du festival “Sport, Littérature et Cinéma”. Un document majeur sur le racisme dans le football qui donne la parole à des joueurs noirs à la retraite ou en activité. On y retrouve notamment l'ancien joueur de l’OL Samuel Umititi, mais aussi Patrick Vieira, Mario Balotelli, Samuel Eto’o, Sol Campbell, Joseph-Antoine Bell et Paul Cannone, premier joueur noir de l’histoire du club anglais de Chelsea. La caméra des réalisateurs va aussi interroger un supporter fasciste de l'Hellas Vérone (Italie) pour comprendre d'où vient cette haine à l'état pur dans les stades. Olivier Dacourt et Marc Sauvourel seront présents lors de la projection.

D'autres événements auront lieu durant le festival dont une grande soirée d'ouverture le mercredi 27 février à 19h autour du premier ballon d'or féminin : Ada Hegerberg. La joueuse de l'OL sera accompagnée de Bruno Génésio, Gérard Houllier, Pierre Mignoni qui viendront échanger autour de la figure de l’entraîneur. Une projection du film L'Enfer du Dimanche d'Oliver Stone aura lieu durant la soirée.

Le lendemain à 19h aura lieu une grande soirée sur le Cannibale Eddy Merckx. Une rencontre aura lieu avec le quintuple vainqueur du tour de France en présence de Christian Pruhomme, directeur du Tour de France, et Philippe Brunel, auteur de Merckx intime. Le reste de la programmation va être annoncé prochainement.

