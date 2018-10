Ligue des champions : la coupe aux grandes oreilles à Lyon ce samedi

Le trophée qui fait rêver toute l'Europe du foot est présenté dans le 3e arrondissement de Lyon ce samedi.

Décidément, Lyon n'en finit plus de fêter ses retrouvailles avec la Ligue des Champions. Après une année sans entendre la petite musique la plus célèbre du foot européen l'Olympique lyonnais a retrouvé la plus prestigieuses compétitions européenne en septembre. Mais ce samedi, c'est carrément le trophée de l'épreuve qui est de passage à Lyon. Dans le cadre de l'UEFA Champions League Trophy Tour organisé par le constructeur automobile Nissan, la célèbre "Coupe aux grandes oreilles" est présenté place Antonin Jutard, dans le 3e arrondissement, de 10 heures à 19 heures. Le tout en présence de Florent Malouda. Le quadruple champion de France lyonnais, retrouvera le mastodonte de 73,5 centimètre et 7,5 kilos - conçu pour pouvoir être saisi facilement et contenir trois à quatre bouteilles de champagne - qu'il avait soulevé en 2012 avec Chelsea.