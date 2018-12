Ligue des champions : l'OL affrontera le FC Barcelone en 8e de finale

L'Olympique Lyonnais affrontera le FC Barcelone et Lionel Messi en 8e de finale de Ligue des champions en février et mars prochain.

L'OL s'attendait à affronter un grand d'Europe, ce sera le cas. Lors du tirage au sort des 8es de finale de Ligue des champions qui avait lieu ce lundi à Nyon en Suisse, l'Olympique lyonnais a hérité du FC Barcelone. En terminant 2e en phase de poule, le club de Jean-Michel Aulas s'attendait à une rencontre difficile face à une équipe première de son groupe. Le FC Barcelone est actuellement premier de son championnat et a fini en tête du groupe B en Ligue des champions avec 4 victoires et 2 matchs nuls.

Les matchs allers auront lieu les 12/13 et 19/20 février et les matchs retour les 5/6 et 12/13 mars. Lyon recevra au match aller et se déplacera pour le retour. Le PSG, l’autre club français qualifié pour les 8es de finale, rencontrera Manchester United

À noter que le tirage au sort a été effectué par l’ancienne joueuse des féminines de l’OL : Laura Georges. Cette dernière avait remporté par deux fois la Ligue des champions (2011 et 2012) avec les Fenottes.

