En cette première semaine du mois d'avril, Lyon Capitale fait le point sur la météo prévue du 31 mars au 6 avril 2025.

Le soleil devrait être au rendez-vous pour cette première semaine d'avril. Après plusieurs épisodes pluvieux survenus ces dernières semaines, le temps devrait se stabiliser lors des jours à venir. "Nous pourrions même entrer dans une nouvelle phase de beau temps exceptionnelle", indique Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net.

En raison d'un anticyclone actuellement situé au nord de l'Europe, "le temps devrait rester sec pour au moins dix jours", affirme le météorologue. La bise présente ce lundi devrait même s'estomper d'ici mardi 1er avril, laissant place à des températures plus douces.

Températures de plus en plus douces

Le météorologue précise que les températures devraient remonter petit à petit. Ces dernières devraient grimper jusqu'aux 18 degrés le 1er, 2 et 3 avril, avant d'atteindre les 20 degrés vendredi 4 avril. Le week-end sera également ensoleillé et doux. Si les prévisions pour le long terme reste plus incertaines, "il y a très peu de risques qu'il fasse mauvais dans les prochaines semaines", affirme Guillaume Séchet.

