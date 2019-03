Le Lyonnais Moussa Dembélé flambe aussi avec les Bleuets

En pleine réussite avec son club, l'attaquant porte aussi la sélection Espoir, dans laquelle il s'est imposé comme un taulier à quelques mois de l'Euro en Italie. Nouvelle illustration, ce dimanche, à 21 heures, contre le Danemark ?

Décidément cette équipe de France Espoir a de faux airs d'Olympique lyonnais. Même sans Tanguy NDombele, appelé par Didier Deschamps, ils étaient quatre titulaires sur la feuille de match de Sylvain Ripoll, pour affronter l'Allemagne, à Essen, dans la Ruhr, ce jeudi. Outre Houssem Aouar, Lucas Tousart et Martin Terrier, c'est bien Moussa Dembélé qui a le plus brillé. L'attaquant lyonnais qui reste sur cinq buts en trois matchs avec son club a encore trouvé le chemin des filets, inscrivant le but de l'égalisation à la 66e minute d'un match amical difficile pour la défense française.

Un but, son 11e en 19 sélections, que l'avant-centre est allé chercher seul, en puissance, grâce à un missile du pied droit. Il montre ainsi à ses coéquipiers et son sélectionneur qu'il a encore bien la tête à la sélection Espoirs, et l'Euro en Italie du 16 au 30 juin. Avant de connaître, peut-être, la consécration chez les A dans les années (mois ?) à venir. Pour l'heure, Dembélé devrait à nouveau être titulaire ce dimanche, à 21 heures, contre le Danemark. A moins que Sylvain Ripoll ne le laisse souffler, et donne un peu de temps de jeu à sa doublure, également connu des supporters lyonnais, Jean-Christophe Mateta.

