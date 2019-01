Le Lou de retour aux affaires courantes contre le Racing 92 à Gerland

Après son zéro pointé en coupe d'Europe, le club de rugby de Lyon tentera de repartir du bon pied en championnat, ce samedi soir, à domicile contre un concurrent direct pour la qualification en phases finales.

Un match au sommet ! Et peut-être bien l'affiche d'une prochaine demi-finale de Top 14. Le Lou reçoit, ce samedi, à 20h45, à Gerland, le Racing 92, pour un tournant de sa saison. Concurrents directs pour les six premières places, qualificatives pour les phases finales, les Franciliens sont actuellement 5e du championnat, juste derrière le Lou, mais avec le même nombre de points que leurs adversaires du soir. Lyon tentera donc de préserver son invincibilité à domicile cette saison, en prime-time, sur Canal+ Sport. Les rugbymens lyonnais, qui n'ont concédé qu'un nul en ouverture de la saison contre Toulouse, n'ont plus perdu dans leur jardin de Gerland depuis le 28 mars dernier, contre le Racing 92 justement.

Double enjeu pour les hommes de Pierre Mignoni donc. Repartir de l'avant après une triste campagne européenne (lire ici). Et se positionner dans la course aux play-offs. Histoire de marquer les esprits pour ce 2e match de la phase retour du Top 14. Ce qui permettrait de travailler sereinement durant les prochains jours, alors qu'il n'y aura pas de match le week-end prochain. Et de lancer une dynamique positive. D'autant que les Lyonnais n'enverront qu'un joueur en sélection (Félix Lambey) durant le tournoi des VI Nations, qui s'ouvrira vendredi soir, contrairement à plusieurs adversaires directs, qu'ils affronteront pendant la compétition internationale (Stade Français, Clermont, Castres, Toulouse et Toulon). Lyon pourrait ainsi profiter des fameux match doublon, pour s'assurer un printemps radieux.