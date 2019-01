L'OL sous-performe en Ligue 1 selon le CIES

Selon l’Observatoire du football CIES, l'Olympique lyonnais a obtenu moins de points que la projection faite en début de saison.

En comparant les points obtenus par les équipes des cinq grands championnats européens avec la projection de points faite en début d’année, l’Observatoire du football CIES a classé les équipes qui réalisent une première partie de saison supérieure aux attentes et celles qui font moins bien. Dans cette étude, l'observatoire projetait que l'OL allait avoir une moyenne de 1,9 point par match. En réalité, les joueurs de Bruno Génesio ont eu une moyenne de 1,78 point par rencontre. L'OL sous-performe donc contrairement au voisin stéphanois qui a glané 1,67 point par match contre 1,42 point attendu. Lyon serait ainsi en sous-performance de -6 % quand l'ASSE sur-performe avec +18 %. La projection de points a été réalisée “sur la base d’un modèle statistique bâti sur les saisons 2016/17 et 2017/18 incluant les tirs cadrés, la possession de balle et les tirs concédés depuis sa surface. Les données proviennent de la société spécialisée InStat”, précise le CIES.

Des résultats à prendre pour ce qu’ils sont, puisque les statistiques ne font pas le football et parce que l’effectif lyonnais a beaucoup changé depuis deux ans.

En Ligue 1, le PSG est le club qui sur-performe le plus avec 2,76 points obtenus contre 2,21 attendus (+25 %) et celui qui a le plus mauvais ratio est Guigamp avec 0,61 point glané contre 1,07 attendu (-43 %).

