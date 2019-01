L'Asvel s'incline dans les dernières minutes contre Nanterre (79-78)

Menés quasiment tout le match sur leur parquet par le leader lyonnais, les Franciliens ont réussi a faire basculer le score dans les ultimes instants.

Une défaite sur le fil. Menée à trois reprises seulement sur l'ensemble des quatre quart-temps, l'Asvel a fini par s'incliner sur le parquet de Nanterre, ce samedi soir (79-78). Adroit à trois points, les hommes de Zvezdan Mitrović démarre en trombe, la réussite de leur côté, à l'image de Amine Noua (22 points). A la mi-temps ils comptent 12 points d'avance (37-49) grâce à la domination de Miro Bilan dans la raquette (12 points et 7 rebonds) et la "vista" de Théo Maledon (7 passes).

Un money-time qui coûte cher

Mais l'intensité défensive francilienne va dès lors grimper d'un cran et les Rhodanien ne arqueront plus que 29 points sur la seconde partie de la rencontre. Poussée à la faute dans le money-time, l'Asvel ne peut qu'admirer l'adresse et le sang-froid de Haukur Palsson sur les deux derniers lancer-francs qui offrent la victoire aux siens. Malgré cette 3e défaite de la saison, la 3e à l'extérieur, l'écurie lyonnaise conserve la tête du classement de Pro A, avant de recevoir Cholet la semaine prochaine.