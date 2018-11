L'ASVEL obtient un ticket de deux ans pour l'Euroligue

Le club de Tony Parker a obtenu une wild-card de deux ans pour intégrer la plus prestigieuse compétition européenne.

En plus de la Jeep Elite Pro A, la LDLC Asvel Villeurbanne jouera en Turkish Airlines Euroligue, l'an prochain. Une très bonne nouvelle pour le club de Villeurbanne qui sera le premier club français à retrouver la plus prestigieuse compétition européenne depuis 2016.

L'équipe de Tony Parker, qui avait participé au final four de l'Eurologie en 1997 avec Delaney Rudd et Gregor Beugnot, a obtenu une invitation de deux ans à partir de la saison prochaine, a assuré le comité directeur de l'ECA. L'ASVEL sera accompagné par le Bayern Munich pour intégrer cette ligue fermée qui passera de 16 à 18 équipes l'an prochain. Le club espère devenir un invité permanent de la 2e compétition la plus prestigieuse du monde derrière la NBA. Niveau budget, les Villeurbannais seront tout de même les petits poucets de la compétition avec moins de 10 millions d'euros de budget cette année contre plus de 30 millions pour certaines équipes. Cette annonce devrait aussi accélérer la construction de la nouvelle salle de l'ASVEL qui pourrait arriver en 2021.

“On a donc deux ans pour continuer à remplir les objectifs et le cahier des charges de l'Euroligue, dont le gros sujet est la grande salle, pour devenir une franchise à plein temps, comme les gros clubs”, a déclaré Tony Parker à L'Équipe. Ce dernier souhaite atteindre un budget de 15 millions d'euros par an, mais surtout s'appuyer sur son académie.