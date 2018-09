Basket : un nouveau nom pour l'Asvel

Selon nos informations et comme l'a également révélé OBuzzer, le club de basket villeurbannais, propriété de Tony Parker, va changer de nom.

L'Asvel et LDLC ont décidé de convier la presse, mardi prochain, dans un établissement branché du quartier de la Confluence. Selon nos informations comme l'a également révélé OBuzzer, l'entreprise LDLC, leader français du e- commerce informatique et high-tech a décidé d'accoler son nom au club de basket détenu par Tony Parker. L'Asvel devient donc LDLC - Asvel avec la création d'un nouveau logo et d'un nouveau site Internet dont le nom de domaine a déjà été déposé par l'agence Avicom selon nos constations. Un naming dont le montant n'a pas encore fuité qui n'est pas sans rappeler celui initié en 2001 avec Addeco. A l'époque, cela avait provoqué des tensions entre les médias de la ville - invités à bien citer ladite entreprise - et Gilles Moretton (président de l'Asvel de 2000 à 2015).