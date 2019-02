Hockey sur glace : Les Lyonnais perdent leur titre en finale

Déception pour l'équipe Lyonnaise de Hockey sur Glace, qui s'est inclinée avec un score de 2-3 face à Amiens en finale de coupe de France.

Malgré s'être battu jusqu'au bout en finale de coupe de France, les Lyonnais ont perdu leur titre brillamment décroché la saison dernière. Dans un dernier élan, le buteur Cédric Di Dio Balsamo avait pourtant réussi à envoyer son équipe en prolongation face à Amiens. La déception est palpable. "Je n’ai pas de mot, je suis dégoûté. Nous avons eu beaucoup d’occasions, notamment en supériorité mais il a sûrement manqué un petit quelques chose pour mettre un ou deux buts en plus pour remporter ce match. Au-delà de la défaite, il faut capitaliser sur cette finale pour remporter nos 3 derniers matchs de saison régulière", a-t-il réagit à la sortie du match. Même tristesse pour son coéquipier, Julien Correia. "La fin est dure mais c’est la loi du sport, il faut l’accepter. En prolongation il faut un brin de réussite. Nous égalisons à 2 secondes de la fin, ce qui était déjà merveilleux. Le but du 3-2 est un peu heureux, c’est un palet qui rebondit sur un patin et qui leur offre le titre. C’est dur mais la saison ne s’arrête pas là". C'est donc avec un brin d'amertume que l'équipe engage son retour à Lyon pour préparer leur prochain match. Le 22 février, ils affronteront Angers sur la patinoire Charlemagne.