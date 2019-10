Glory 70 à Lyon : le Lyonnais Abdellah Ezbiri veut briller sur ses terres

Ce samedi 26 octobre, le palais des sports de Gerland accueille le Glory 70. Un véritable show avec la présence de combattants lyonnais dont le talentueux Abdellah Ezbiri qui défiera le Néerlandais Zakaria Zouggary.

Le Glory est de retour à Lyon. Après deux précédentes éditions qui avaient réuni plus de 4000 personnes au Palais des sports de Gerland, l'organisation numéro 1 de kickboxing fait son retour dans la capitale de Gaule. Une soirée exceptionnelle qui aura lieu, ce samedi 26 octobre à partir de 17h, avec la présence de combattants lyonnais comme Mehdi Kada et Anaëlle Angerville. Le natif de Saint-Foy-lès-Lyon Abdellah Ezbiri (47v-14d) sera également de la partie, il défiera le Néerlandais Zakaria Zouggary (31v-5d) pour un superfight. « Plus jeune, j'aimais toujours me battre. C'est mon frère (son entraîneur) qui m'a donné envie de pratiquer ce sport", indique Abdellah Ezbiri qui sera soutenu par de nombreux Lyonnais.

Ambiance chaude et électrique

En raison de la blessure du numéro un mondial Cédric Doumbé, le combat principal de ce Glory 70 opposera finalement l'Américain Troy Jones à Murthel Groenhart pour la ceinture intérimaire. Malgré l'absence de Doumbé, les meilleurs kickboxers mondiaux seront bien au rendez-vous ce samedi à Lyon. Nul doute que l'ambiance sera chaude et électrique dans l'arène du palais des sports de Gerland.

Le Glory 70, ce samedi 26 octobre, au palais des sports de Gerland, informations et billetterie.