Football : l'Olympique Lyonnais s'impose sur le fil à Toulouse

Forts d'un succès en Ligue Europa jeudi contre l'Olympiacos, les hommes de Pierre Sage ont enchaîné un deuxième succès consécutif à Toulouse (1-2). Dans un scénario à la lyonnaise.

Il ne faut pas être cardiaque pour suivre l'Olympique Lyonnais. L'équipe de Pierre Sage, très remaniée (huit changements par rapport au match de C3), a une nouvelle fois joué avec le feu à Toulouse. Mené dès la 14e minute de jeu (1-0), Lyon a réagi en deuxième partie de première période grâce à un but contre son camp inscrit par le défenseur danois Rasmus Nicolaisen (1-1) à la 28e.

Au terme d'un match dans l'ensemble équilibré, marqué par beaucoup d'animation en tribunes, Malick Fofana, entré à la 53e minute à la place de Wilfried Zaha, a délivré les siens dans le temps additionnel (90e+4). Cette deuxième victoire après six matchs en championnat (un nul, trois défaites) replace l'Olympique Lyonnais à la 10e place du classement, à six points de la Ligue des champions (avant le match entre Marseille et Strasbourg ce dimanche soir).