L'OL se rassure et retrouve l'Europe avec une belle victoire

Au terme d'un match parfaitement maitrisé, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 2-0 à domicile face à l'Olympiakos pour son premier match de Ligue Europa cette saison.

Une parenthèse enchantée ou une dynamique nouvelle ? L'avenir le dira mais l'Olympique Lyonnais a parfaitement débuté sa campagne européenne ce jeudi soir au Groupama Stadium en venant à bout de l'Olympiakos (2-0) au terme d'un match dominé de la tête et des épaules.

S'ils abordaient ce premier match européen depuis plus de deux ans dans une ambiance morose, quatre jours après la désillusion vécue face à Marseille, les joueurs de Pierre Sage ont répondu présents pour lancer de la meilleure des manières leur parcours dans cette Ligue Europa.

Tolisso inspiré, Cherki décisif

Après une première période dominée, les coéquipiers d'un Corentin Tolisso autrement mieux inspiré que dimanche dernier, sont rentrés au vestiaire sur un score nul et vierge. Malgré de nombreuses occasions, les Lyonnais ne parvenaient pas à tromper le portier grec.

C'est finalement peu après l'heure de jeu, et par l'intermédiaire de Rayan Cherki, qui n'aura pas tout bien fait ce jeudi mais qui aura eu le mérite de ne pas baisser les bras, que l'OL a ouvert le score. Trouvé dans la surface, le Gones qui a prolongé la semaine dernière son contrat avec son club formateur a réalisé un enchainement de grande classe avant de tromper du pied droit et d'une frappe puissante Tzolakis (65e, 1-0).

Six minutes plus tard, les entrants ont permis aux Rhodaniens de faire le break. Saïd Benrahma, bien servi par Wilfried Zaha qui jouait ses premières minutes de la saison sous le maillot lyonnais, a trompé une nouvelle fois le portier de l'Olympiakos pour mettre à l'abris l'OL définitivement.

Rendez-vous à Toulouse dimanche

Cette victoire, la première depuis le 30 août et le match face à Strasbourg, va faire du bien à la tête et aux jambes des coéquipiers d'Alexandre Lacazette, resté une nouvelle fois muet. Un match solide et maitrisé qui pourrait enfin lancer la saison lyonnaise. Réponse dès dimanche avec le déplacement de l'OL sur la pelouse de Toulouse avant de se rendre à Glasgow pour y défier les Rangers dans une semaine.