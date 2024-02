Théâtre Croix-Rousse : Johanny Bert envoie l’éternité se faire foutre !

Avec son nouveau spectacle, Fucking Eternity, Johanny Bert présente au théâtre de la Croix-Rousse une nouvelle créature surgie de son imaginaire débridé

Artiste complice du théâtre de la Croix-Rousse, Johanny Bert nous avait enchanté avec sa dernière création, Hen, présentée aux Célestins fin 2021.

On y voyait une étrange marionnette dotée des seins de Lolo Ferrari et d’un pénis démesuré. “Iel” évoluait dans une ambiance inspirée par les cabarets berlinois des années trente autant que par la scène queer contemporaine. Vous pouvez le noter dès maintenant, ce spectacle sera repris du 21 au 23 mai sur la grande scène du théâtre de la Croix-Rousse.

Le personnage chimérique, mi-homme mi-oiseau, de Johanny Bert © Christophe Raynaud de Lage

Mais auparavant, Johanny Bert y aura présenté son nouveau spectacle, Fucking Eternity. Où l’on verra une autre créature surgie de son imaginaire débridé et conçue grâce à ses indéniables talents de plasticien. Un ange tombé du ciel qui n’en peut plus de l’éternité. Qui s’ennuie au point d’envier la condition mortelle des humains…

Cette créature révoltée, prête à en découdre avec son immortalité, atterrira sur le plateau croix-roussien en février (du 6 au 10). Elle sera accompagnée d’un trio de musiciens afin de nous raconter en chansons les tribulations de son interminable existence et faire le point sur notre condition humaine.

Pour créer ce personnage chimérique, mi-homme mi-oiseau, dont les masques et costumes s’inspirent des univers de Tim Burton et Björk, Johanny Bert a encore repoussé les frontières de son langage artistique. C’est un oratorio lyrico-punk impertinent et déjanté auquel il nous convie, défendant l’idée – contestable – que notre finitude permet de mieux nous délecter du présent. Une ode musicale à la vie.

Fucking Eternity – Du 6 au 10 février au théâtre de la Croix-Rousse