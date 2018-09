Décathlon : record du monde historique pour le Drômois Kevin Mayer

Ce dimanche au Décastar de Talence en Gironde, le Drômois Kevin Mayer a battu le nouveau record du monde de décathlon avec 9 126 points. Une belle revanche après son échec aux championnats européens de cet été.

Pour terminer sa saison de décathlon, Kevin Mayer (26 ans) avait à cœur de prendre sa revanche sur les championnats européens (où il avait abandonné). C’est son entraineur, Bertrand Valcin, qui l’avait annoncé. "Tous les indicateurs sont bons pour qu’il fasse un beau décathlon à Talence". Ce week-end au Décastar de Talence en Gironde, sa revanche n’était pas simplement réussie. Elle était historique car trois ans après Ashton Eaton, c’est l’athlète français qui a pulvérisé le record du monde avec 9 126 points, soit 81 points de plus que le record précédent. L’américain l’a d’ailleurs félicité sur son compte twitter. "Je suis super content pour Kevin Mayer et encore plus pour l’avenir du décathlon". Un compliment sincère et mérité puisque Kevin Mayer n’a pas participé à cette épreuve depuis 2012 et revient de loin. Il a expliqué avoir réduit ses vacances et "refait un cycle d’entrainement à fond" pour oublier sa performance ratée des Championnats d’Europe 2018.

Un clin d’œil du destin ?

La performance de Kevin Mayer rappelle étrangement celle du célèbre athlète Dan O’Brian. L’américain, sacré champion du monde de décathlon à Tokyo en 1991, n’avait même pas participé aux Jeux-Olympiques de Barcelone 1992, incapable de passer l’étape des sélections américaines. Et comme une revanche à prendre, il battait, lui aussi, le record du monde le 5 septembre 1992 avec 8 881 points. Et pour parachever le tout, l’athlète américain était sacré… sur la piste de Talence. Comme quoi, le destin des grands champions finit toujours par se croiser.