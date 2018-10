Caroline Garcia tient sa première finale de l'année

La joueuse de tennis lyonnaise s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Wuhan, en Chine, la nuit dernière. Pour se succéder à elle-même au palmarès de cette compétition, remportée l'an dernier, Caroline Garcia devra battre la Tchèque Karolina Pliskova, favorite de cet affrontement.

Caroline Garcia s'apprête enfin à regoûter le parfum d'une finale. Plus d'un an après sa victoire à Pékin, la Lyonnaise accède à celle du Master 1000 de Wuhan, qu'elle avait remporté la saison passée. Elle a pour cela disposé de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, en deux sets assez tranquilles (6-3, 6-4), la nuit dernière, après une qualification en demi-finales sur abandon, la veille. Caroline Garcia tentera de répéter sa performance de 2017 contre Karolina Pliskova. Classée 6e mondiale, la Tchèque part favorite face à la Française, qu'elle a battu deux fois en 2017.

Sprint final

Classée 16e joueuse mondiale, Caroline Garcia n'a pas vraiment confirmé en 2018 son excellente fin de saison 2017. On se souvient de ses deux victoires coup sur coup à Wuhan et à Pékin, qui l'avaient propulsée 8e au classement WTA, lui ouvrant les portes des Masters, où elle avait bien figuré. Mais paradoxalement, si elle s'est maintenue autour du top 5 mondial une bonne partie de la saison, la Lyonnaise n'a pas particulièrement performé sur le circuit, accrochant seulement deux demi-finales, à Stuttgart et Madrid, au printemps. Il lui faudra donc à nouveau une dernière ligne droite canon pour conserver les points WTA acquis à l'automne dernier. Et cela commencera ce dimanche, à Wuhan.