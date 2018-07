Caroline Garcia out dès le premier tour de Wimbledon

Caroline Garcia a été sortie d'entrée par la jeune Suissesse de 21 ans, Belinda Bencic.

Grosse désillusion pour la Lyonnaise Caroline Garcia ce mardi lors du 1er tour de Wimbledon. La joueuse 6e au classement WTA s'est fait sortir par la Suissesse Belinda Bencic (56e) (7-6[2], 6-3). Il s'agit de la plus mauvaise performance de la joueuse lyonnaise sur le gazon anglais depuis 2015. L'an passé Caroline Garcia avait réussi à atteindre les huitièmes de finale.

“C'était un match piège. (...) Je n'ai pas réussi à jouer à mon niveau. (…) Je ne sais pas si c'est plus dur à avaler que de perdre au troisième tour ou en huitièmes de finale. Ce qui est plus dur à avaler c'est la qualité du match et le niveau de jeu produit aujourd'hui (mardi). C'est ça qui est décevant. Mais chaque défaite est difficile à digérer de toute façon. À Roland-Garros ce n'était pas du très beau tennis. Depuis le début de l'année, ça a été solide, mais il n'y a rien eu d'extraordinaire, il y a eu des semaines un peu compliquées. C'est un peu dans la continuité” a déclaré la joueuse lyonnaise dans le journal L'Équipe.