Bruno Genesio va quitter le banc de l'OL

L'entraîneur lyonnais a annoncé sa décision à ses joueurs, ce samedi matin, au lendemain de la défaite à Nantes (2-1), selon une information rapportée par RMC Sport.

Bruno Genesio n'entrainera plus l'Olympique lyonnais la saison prochaine. Selon une information de RMC Sport, le technicien lyonnais a annoncé à ses joueurs qu'il quittera ses fonctions en fin d'exercice (lire ici). Une annonce qui intervient en pleine crise, alors que Lyon vient d'enchaîner une 3e défaite consécutive et que des altercations auraient éclaté cette semaine entre joueurs cadres (lire ici). Le flou entretenu par Jean-Michel Aulas sur l'avenir du coach lyonnais après l'élimination contre Rennes en coupe de France et les rumeurs quant au nom de son successeur semblent avoir eu raison de l'abnégation de Bruno Genesio, régulièrement mis en cause par les supporters depuis sa prise de fonction, il y a trois ans et demi. Le coach lyonnais tiendra une conférence de presse au Groupama stadium à 14h45, a annoncé le club. Il reste à l'OL six matchs à disputer en Ligue 1 cette saison.

