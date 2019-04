Bruno Genesio : "un climat négatif vis à vis de moi-même" (vidéo)

L'entraîneur de l'Olympique lyonnais a confirmé sa décision de quitter ses fonctions à la fin de la saison, ce samedi après-midi, lors d'une conférence de presse exceptionnelle, au lendemain de la défaite à Nantes. Une décision qui a pour but de ressouder le club, ses joueurs et ses supporters, dans un climat d'union sacrée, pour aller décrocher la qualification en Ligue des Champions.

Bruno Genesio ne prolongera pas son contrat d'entraineur de l'OL en fin de saison. Il l'a officiellement annoncé lors d'une conférence de presse exceptionnelle ce samedi après-midi, alors que la nouvelle circulait depuis quelques heures (lire ici). Une nouvelle annoncé au staff et aux joueurs ce matin. Bruno Genesio a réfuté tout divorce avec Jean-Michel Aulas.

Celui qui occupe, non sans critiques, le banc de l'OL depuis 3 ans et demi a d'abord rappelé les objectifs qui lui avaient été fixés en début de saison, à savoir une qualification en huitièmes de finale de Champions League et une qualification pour une participation à cette même compétition l'an prochain. Le premier est atteint, le second encore jouable, puisque l'OL est 3e du championnat.

"On a besoin du soutien de notre public"

Et justement, ce second objectif, Bruno Genesio l'a présenté comme la raison principale de sa décision de quitter ses fonctions en fin de saison. L'idée étant de ressouder par cette annonce le club, les joueurs et les supporters autour d'une "union sacrée", en libérant tout le monde de la question de l'avenir du coach. "Depuis quelques temps, je fais face à un climat négatif, pour ne pas dire plus, vis à vis de moi-même, qui peut être un frein pour les joueurs, l'équipe et le club, a expliqué Bruno Genesio.

"J’espère que cette décision permettra à l’équipe d’évoluer dans un climat beaucoup plus serein et favorisant, à faire de belles performances notamment à domicile, a-t-il poursuivi. A un moment donné, les joueurs et l’équipe ont besoin d’un climat autre que celui qu’on a pu connaître contre Rennes et Dijon. Pour faire des performances, on a besoin du soutien de notre public"

L'intégralité de la conférence de presse filmé par Olympique et Lyonnais :