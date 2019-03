Barcelone-OL : Lyon prêt à réaliser “l’exploit” en Ligue des champions

Joueurs et dirigeants de l’OL se disent prêts à l’exploit face au FC Barcelone. Statistiques, déclarations, compositions d’équipes, Lyon Capitale et Olympique & Lyonnais font le point à quelques heures du match retour des 8es de finale de Ligue des champions.

Dernier club français engagé en Ligue des champions, l'Olympique lyonnais a rendez-vous avec l'histoire ce mercredi soir au Camp Nou, l'antre du FC Barcelone. Après un match aller qui s'est terminé par un 0-0, les Lyonnais vont se déplacer en outsider en Catalogne. Pourtant ces 8es de finale de Ligue des champions ont déjà réservé plusieurs surprises avec la qualification de l'Ajax Amsterdam face au Real Madrid et aux retournements de situations de Manchester United face au PSG et de la Juventus Turin ce mardi soir face à l'Atletico de Madrid. Les joueurs de l’OL en sont conscients à l'image du capitaine Nabil Fekir. “C’est vrai que le Barça est favori, mais comme on l’a vu dans les matchs de Ligue des champions, on est capable de réaliser l’exploit. Tous les joueurs sont prêts. Il faut jouer décomplexés, on n’a pas grand-chose à perdre. On ne va pas jouer avec la peur”, a lancé le meneur de jeu, rapporte olympique-et-lyonnais.com.

4-3-3 ou 3-4-1-2 ?

Difficile de savoir dans quelle formation les joueurs de Bruno Genesio vont aborder la rencontre. Selon O&L, Lucas Tousart pourrait être préféré à Houssem Aouar au milieu de terrain. Le jeune espoir français, actuellement en méforme pourrait être remplacé par Lucas Tousart au profil plus défensif pour contenir les assauts catalans et notamment ceux de Lionel Messi positionné à gauche en faux pied. La défense centrale devrait être composée de Marcelo, incertain après le match face à Strasbourg, mais qui devrait être présent, de Jason Denayer et Fernando Marçal. Dans les couloirs on devrait retrouver Felrand Mendy à gauche et Léo Dubois à droite. À côté de Tousart au milieu, le technicien lyonnais devrait positionner Tanguy Ndombele. Enfin, dans le trident offensif devraient être alignés Depay, Fekir et Dembele. Face à Lyon, Barcelone devrait proposer une équipe classique avec Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Arthur- Messi, Suarez, Coutinho.

Ousmane Dembele incertain devrait être sur le banc tout comme l’ancien Lyonnais Samuel Umtiti.

5000 Lyonnais a Barcelone

5000 supporters lyonnais sont attendus en parcage visiteur ce mercredi soir à Barcelone. Des fans qui devaient se rassembler à 13h30 place d’Osca. Un rassemblement pas du goût du groupe antifasciste catalan, “l’Assemblea de Barri de Sants” qui a appelé à empêché ce regroupement en ciblant “des ultras (lyonnais) ouvertement fascistes et racistes, violents et dangereux”, a écrit le groupe antifasciste sur Twitter. De son côté, l’OL a conseillé à ses supporters de se rendre à la place D’Artos pour des raisons de sécurité. “Pour faire suite à la réunion d’organisation de ce matin, pour des raisons de sécurité, nous demandons à l’ensemble des supporters lyonnais d’éviter la place Osca et pour ceux qui souhaitent se rassembler, se rendre à 15h00 à la place d’ARTOS pour venir en fan walk au stade”, a écrit le service communication de l’OL.

Aulas confiant

Le président de l'OL a affiché une certaine confiance ce mardi. Comme Nabil Fekir, il a assuré “qu'une qualification serait un exploit sans précédent, mais dans la lignée de ce que l'on souhaite faire”. “On souhaite progresser et l'on sait que cette année on a une équipe qui est extrêmement brillante sur les oppositions les plus pertinents. On va faire en sorte de les aider à y croire, s'agripper à ce fol espoir”, a ajouté le président de l'OL. Ce dernier a aussi essayé de banaliser l'événement pour que ses joueurs oublient un peu le contexte du match dans un stade de près de 100 000 places. “Ça fait plaisir de venir ici, mais le plaisir est compensé par le risque qui est d'autant plus important. Plus on va dans le grand monde et plus le risque est important de revenir avec beaucoup moins de plaisir à l'arrivée. Il faut banaliser le fait d'être au Camp Nou, se dire que c'est une opportunité qui ne se reproduira pas si souvent que ça. Il faut la saisir à bras-le-corps”, a-t-il déclaré.

Quelles chances pour l'OL ?

Pas du tout favori, selon les sites de paris sportifs, l'OL n'a pas vraiment les chiffres pour lui ce mercredi soir. Comme l'écrit olympique-et-lyonnais, 34 % des équipes qui ont fait 0-0 à l’aller à domicile se sont qualifiés sur les 800 précédents dans les coupes d’Europe depuis la saison 1980-1981. En 7 confrontations, l'OL n'a jamais battu le FC Barcelone (3 défaites, 4 nuls). Un club catalan qui a toujours passé le cap des 8es de finales depuis 2008. Plus positif pour les Lyonnais, Barcelone n'est pas souverain dans son stade cette année. À domicile, le Barça n’est que la onzième défense en Liga. Les Catalans ont encaissé 16 buts en 14 matches alors que l’OL a tout le temps marqué lors de ses cinq derniers matches à l’extérieur en Ligue des champions. Des buts qui auront une importance capitale ce soir en cas de match nul, après le 0-0 de l'aller. En clair, ce ne sont que des chiffres, et fort heureusement, rien n’est encore écrit.