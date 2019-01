AS Lyon Duchère : "On espère tomber sur l'OL" 

Après sa qualification acquise face à Andrézieux, club de National 2 (1-2), l'AS Lyon Duchère (National) espère rencontrer l'OL en 8e de finale de la Coupe de France.

Les jours se suivent et Lyon gagne toujours des derbys. L'AS Lyon Duchère (National) est allé s'imposer sur le terrain d'Andrézieux (National 2) sur le score de 2-1. Une victoire qui envoie le club du 9e arrondissement en 8e de finale de la Coupe de France pour la seconde fois de son histoire après 2006. L'entraîneur Karim Mokkedem s'est exprimé sur le futur de la compétition, avec un souhait très particulier. "La dernière fois on voulait une Ligue 1, on a tiré une National 2, donc là on va savourer et attendre. On prendra ce que le tirage nous offre, mais vu que c'est difficile de gérer 3 matchs par semaine, on espère tirer l'OL. Comme ça, ça ferait un déplacement plus court", s'amuse l'entraîneur. Pour que le souhait se réalise, il faudra que l'OL se qualifie jeudi soir (21h) sur la pelouse d'Amiens.