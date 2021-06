A Bourgoin-Jallieu, le football veut se faire une belle place

À Bourgoin-Jallieu, depuis des lustres, le rugby est le sport roi même si le CSBJ a perdu ces dernières années son lustre d’antan. A contrario du football qui se développe à une vitesse considérable.

Depuis leur arrivée à la tête du FC Bourgoin-Jallieu, Djemal Kolver (37 ans) et Osman Suyun (40 ans) fourmillent d’idées. En à peine un an et demi, les deux jeunes entrepreneurs ont réussi le défi de lancer plusieurs chantiers nécessaires au développement d’un club dont jusqu’ici certains connaissaient à peine l’existence.

Il faut dire qu’à Bourgoin-Jallieu, c’est le rugby qui a longtemps mis en lumière la commune de 27 000 âmes. Il a donc fallu investir beaucoup d’argent (environ 110 000 euros), de l’énergie et trouver les personnes adéquates. Les deux coprésidents ont choisi l’ancien joueur professionnel Jérémy Clément, passé notamment par l’OL, le PSG et Saint-Étienne, pour entraîner l’équipe fanion qui évolue en National 3. "On l’a choisi car il représente parfaitement nos valeurs, assurent-ils. Il a du vécu comme ancien joueur, il est du coin et il s’inscrit pleinement dans notre projet." Car, au-delà des ambitions sportives – "monter en National 2 dès la saison prochaine et en National 1 à moyen terme" – Djemal Kolver et Osman Suyun veulent créer du lien social.