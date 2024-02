Les travaux de réaménagement du musée Mérieux de Marcy l'Etoile sont désormais terminés. La réouverture a lieu ce mercredi.

Ce mercredi 21 février marque la réouverture du musée de sciences biologiques Docteur Mérieux, qui avait fermé en décembre 2022. Après une période de travaux d'un an, l'institution marcylloise peut enfin dévoiler sa nouvelle exposition permanente. Le musée, qui promet "une plongée dans la biologie et la lutte contre les maladies infectieuses".

Découvrir la biologie à petit prix

Au travers de son exposition permanente, le musée Mérieux retrace ainsi l'évolution de la biologie de l'Antiquité à aujourd'hui. Celle-ci permet notamment de découvrir comment les scientifiques ont compris les mécanismes des maladies infectieuses.

Situé avenue des Alpes à Marcy l'Etoile, le musée est accessible à tous types de publics. Par ailleurs, il est ouvert du mercredi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, et le dimanche après-midi. Les visites en groupe se font quant à elles le mardi. Au niveau des tarifs, l'entrée est à six euros et est gratuite jusqu'à 12 ans. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site internet.

Marcel Mérieux en bref

Marcel Mérieux est un chimiste lyonnais, héritier des microbiologistes Louis Pasteur et de Robert Koch. Il a entre autres participé à la recherche sur les micro-organismes et les facteurs de propagation des maladies infectieuses. En 1917, Mérieux implante ses premiers laboratoires à Marcy l'Etoile ; des sérums, vaccins et tests de diagnostic y seront mis au point.

