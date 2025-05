Le prix des piscines augmente avant l’été et la gratuité du stationnement en août disparaît.

Le budget de la Ville de Lyon voté en mars n’avait pas intégré les différents coups de rabot imposés par l’État. Il manquait donc 10 millions d’euros à trouver pour équilibrer les comptes. Les écologistes ont rendu leurs arbitrages et les Lyonnais vont en partie être mis à contribution. La municipalité table sur 5 millions d’économies et autant en augmentation des recettes. Le prix du stationnement augmente de 50 centimes pour les véhicules les plus lourds. La gratuité en août pour le stationnement de surface va disparaître dès cet été. Une mesure qui ne touchera pas les Lyonnais disposant d’un abonnement résidentiel. Le mois d’août leur est toujours offert. Ces modifications de la politique tarifaire devraient rapporter un petit million d’euros selon la majorité.

Les piscines aussi

Les entrées à la piscine font aussi les frais de cette cure d’austérité. +20 % en moyenne. Les tarifs réduits ne sont pas concernés. Le prix classique passe de 3,40 à 4 euros. “Les tarifs pratiqués à ce jour par la Ville de Lyon dans ses piscines municipales sont ainsi inférieurs à la moyenne des tarifs pratiqués dans les autres piscines du territoire métropolitain”, se justifie la collectivité. Elle met aussi en avant les travaux de rénovation entrepris depuis le début du mandat. La piscine de Vaise doit rouvrir cet été après un lifting à 7 millions d’euros.