Au programme de ce week-end du 29 avril au 1er mai à Lyon : des conférences, des friperies, des festivals et des tournois.

Le week-end du 29 avril au 1er mai s'annonce chargé et tourné autour de la culture à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. De la culture, des salons et des animations.

Les 48h de l'agriculture

Le festival des 48h de l’agriculture urbaine s'installe à Lyon ce week-end. Cet événement, orchestré par la Maison de l’Agriculture Urbaine Lyonnaise, propose plus de 30 animations, éparpillées à travers la ville. L'objectif est de faire découvrir l'agriculture urbaine à tous à l'aide d'ateliers participatifs. Parmi les ateliers proposés : la construction de nichoirs, de la permaculture, la vente de plantes et atelier jardinage, Fête de printemps, visite de jardins partagés, balade jardinée...

> Lyon et alentours, du 28 au 30 avril

Le festival Airt de famille au musée des Tissus

Le festival airt de famille conçu par Omart au Musée des Tissus. @ Cheyenne Gabrelle

La 2e édition du festival artistique Airt de famille investit le musée des Tissus à Lyon pendant trois mois, à partir du 29 avril, jusqu'au 30 juillet. Les Lyonnais pourront découvrir une exposition réalisée par 27 artistes à partir d'objets de récupération. Sur les 2 000 m2 du musée, les artistes de la région lyonnaise se sont partagé les salles et ont transformé près de 500 objets du quotidien donnés par les Lyonnais.

> Musée des Tissus, du 29 avril au 30 juillet

Un village rugby à Bellecour

#SavetheDate 🏉 Envie de vous initier au #rugby ? Les 28 et 29 avril, place Bellecour, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby installe un village dédié à l'ovalie et propose des animations sportives, mais pas que ! #RWC2023 👉 https://t.co/t4DtLisvk0 pic.twitter.com/AOY15q0X1E — Métropole de Lyon (@grandlyon) April 19, 2023

Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby 2023 organisée en France cet automne, la Métropole et la Ville de Lyon organisent du 28 au 29 avril un grand village rugby de 3000 m2 sur la place Bellecour. Durant ces deux jours, les Lyonnais pourront déambuler entre les stands d'artisanat, de culture, de produits locaux à déguster, et de sport évidemment. Comme dans un stade de rugby, les petits et grands pourront pratiquer le sport de l'ovalie sur un grand terrain de rugby gonflable.

> Place Bellecour, du 28 au 29 avril

L'exposition Obey au musée Guimet

Exposition Obey au musée Guimet (Cheyenne Gabrelle)

Depuis le 8 mars dernier, l’ancien musée Guimet de Lyon accueille près de 1 000 œuvres de la star américaine du street-art Shepard Fairey, alias OBEY. Pas moins de 1 000 œuvres de l’artiste à l’origine de l’affiche de campagne de Barack Obama en 2008 sont exposées dans le 6e arrondissement. Sur place, les visiteurs pourront découvrir toute la palette de l’artiste, de son premier autocollant créé en 1998 à partir de l’image du catcheur français André The Giant, devenu par la suite son logo, à ses affiches sérigraphiées, en passant par ses tableaux sur toile, bois et métal ou ses œuvres apposées sur des T-shirts et des skateboards.

> Musée Guimet, depuis le 8 mars

Friperie tout le week-end

@ Pexels

Du 29 au 30 avril, le collectif la friperie nomade pose ses valises dans le 1er arrondissement de Lyon. Vêtement vintage et moderne seront les pièces à saisir ce week-end. L'entrée est gratuite.

> Away hostel, Lyon 1er, du 29 au 30 avril