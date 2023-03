Début de l’exposition Obey au musée Guimet de Lyon

Depuis le mercredi 8 mars, l’ancien musée Guimet de Lyon accueille près de 1 000 œuvres de la star américaine du street-art Shepard Fairey, alias OBEY. L’exposition restera ouverte 4 mois.

Pendant 4 mois, l’ancien musée Guimet de Lyon, aujourd’hui dans son jus et en bien mauvais état, va être dépoussiéré par l’accueil d’une exposition de street-art. Depuis le 8 mars, ce lieu emblématique de la ville de Lyon, qui fut tour à tour une patinoire et un Muséum d’Histoire naturelle, reçoit la plus grande rétrospective mondiale de la star américaine du street-art Shepard Fairey, alias OBEY.

1 000 oeuvres à découvrir

Pas moins de 1 000 œuvres de l’artiste à l’origine de l’affiche de campagne de Barack Obama en 2008 sont exposées dans le 6e arrondissement. Sur place, les visiteurs pourront découvrir toute la palette de l’artiste, de son premier autocollant créé en 1998 à partir de l’image du catcheur français André The Giant, devenu par la suite son logo, à ses affiches sérigraphiées, en passant par ses tableaux sur toile, bois et métal ou ses oeuvres apposées sur des T-shirts et des skateboards.

Aujourd’hui considéré comme le deuxième artiste le plus "bankable" dans le milieu, derrière l’indétrônable Banksy, Obey pourrait même faire un déplacement express à Lyon. L’espoir est infime, mais Jerôme Katz le commissaire d’exposition y travaille, "Il vit à Los Angeles. Je pousse au maximum pour le faire venir, mais c’est compliqué", nous confiait-il la semaine dernière au moment de découvrir l’exposition.

Entrée 9 euros, étudiant 6 euros, -14 ans gratuits ;

Du mardi au dimanche de 10 à 19 heures ;

Musée Guimet, 28 Boulevard des Belges, 69006 Lyon.