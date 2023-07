Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 22 et 23 juillet

Au programme de ce week-end du 21 au 23 juillet à Lyon : des expositions, des spectacles, des découvertes et des concerts ... en plein air.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale sélectionne pour vous les bons plans du week-end.

Du jazz à ciel ouvert place Bahadourian

Le « Hot Club JAZZe en plein air » organise une soirée Jazz à ciel ouvert dans le 3e arrondissement de Lyon. Une première partie dansante du Quinteto Tango Libertad de Joseph Bonneton fera place au concert de Ysaura Merino Quintet à 21 h 45, puis une jam session à 22 h pour clôturer la soirée.

Vendredi 21 Place Bahadourian à partir de 20 h 30.

Happy Brocante chez Happy Sisyphe

La Petite boutique et salon de thé de la place Carnot, Happy Sisyphe, organise une brocante. Oui, mais c’est une Happy Brocante ! C’est le repère des chineurs et amateurs d’objets vintage et de seconde main. L’entrée est gratuite et on y propose même le thé et les biscuits !

Samedi 22 juillet de 11 h à 19 h, place Carnot

Plus d’infos sur leur page facebook.

l'Été en pente douce

L’Été en Pente Douce propose une programmation découverte et émergente locale. Au cœur du sublime jardin des Chartreux, on y retrouve de nombreux ateliers, animations et concerts, mais aussi bar, snack ou encore jeux.

Samedi 22 juillet, de 14 h à 23 h au Jardin des chartreuses dans le 1er arrondissement. Concerts dès 18 h. Plus d'infos sur leur page

Des mathématiques... sous forme de contes

Et si les mathématiques étaient contées ? C’est la question que se pose Marie Lhuissier, conteuse et mathématicienne. Avec son comparse Frédéric Deschodt, musicien, le duo fait découvrir des objets mathématiques étonnants au travers de contes originaux.

Samedi 22 juillet de 18 h 30 à 20 h, Esplanade des berges du Rhône, en amont du pont Pasteur.

FURIE, un open air place Colbert avec DJ set, Pétanque et Paillettes

Organisé par le collectif FURIE et le bar l’Âne Sans Queue, l’open-air commence dès 15 h sur la place Colbert, 1er arrondissement. Derrière les platines, on retrouve Trepanado, DJ Papini, Pedro Bertho et Patxi. Un programme dansant, mais pas seulement. En effet, sur place, on trouve aussi un concours de pétanque avec cadeaux à gagner et un stand paillette pour briller de mille-feux !

Samedi 22 juillet à partir de 15 h place Colbert (inscriptions à 14 pour la pétanque)

Les dimanches de l’Île Barbe

À l’occasion des dimanches de l’Île Barbe, de nombreux ateliers et animations sont proposés sur le thème de l’Afrique du Nord. On peut s’y essayer à fabrication d’objets berbères ou se parer de tatouages traditionnels et bien sûr éphémères. Mais ce n’est pas tout, le spectacle de danse : « Si tu n'étais pas là - Dos Mundos Al Arte », mêlant humour et poésie, laissera place au musicien d’origine marocaine Najib Maftah. Son style ? folk rock chanté en arabe avec une touche progressive. Enfin, Amazigh propose un étonnant voyage culturel en vous interprétant une version revisitée et moderne de la musique kabyle.

Dimanche 23 juillet, de 15 h à 21 h, Ile Barbe

Plus d'infos sur le site de l'événement.

Super dimanche au HEAT

Pour les super dimanches au Heat, friperies, disquaire, atelier coiffure, et plus, sont au programme ! Un bon moyen de finir son week-end en détente entre amis ou en famille. Nourriture et boisson sont aussi de la partie.

Au Heat, 70 quai Perrache, Lyon 69002 Dimanche 23 juillet, à partir de 11 h

Le musée des Tissus accueille un marché aux plantes, fleurs séchées et déco

L’atelier boutique Les Imparfaits s’installe le temps d’un week-end dans la cour du Musée des Tissus. On y trouve des plantes, fleurs fraîches ou séchées dans une démarche éco-responsable favorisant le zéro déchet, le circuit court et la saisonnalité des fleurs. C’est aussi l’occasion de visiter l’exposition éphémère Airt de famille, qui prendra fin le 30 juillet. 27 artistes ont transformé le musée en un tableau immersif en trois dimensions.

les Samedi 22 et Dimanche 23 au Musée des Tissus dans le 2ᵉ arrondissement.

Lire aussi : Une exposition immersive au Musée des Tissus