Recrudescence de violences à la Guillotière : le préfet délégué à la sécurité sur le terrain

Le préfet délégué à la sécurité du Rhône s'est rendu dans le quartier de la Guillotière mardi 27 mai.

Après une agression au couteau dans la station de métro et une rixe à peine 24 heures plus tard, le préfet délégué à la sécurité Antoine Guérin s'est rendu dans le quartier de la Guillotière à Lyon ce mardi 27 mai pour accompagner les policiers de la CRS 43 et de la brigade spécialisée de terrain dans leurs missions quotidiennes.

"Au cours des deux dernière opérations de restauration de la sécurité du quotidien, 350 policiers ont été mobilisés, plus de 100 individus ont été interpellés, plus de 100 étrangers en situation irrégulière interceptés et six commerces fermés administrativement", indique la préfecture du Rhône.

Lundi, l'ex-député Renaissance du Rhône, Thomas Rudigoz a décidé d'interpeller le gouvernement et les élus locaux après les récents incidents. Ce dernier demande au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau des moyens supplémentaires, traduits par une augmentation durable des effectifs de police nationale dans le quartier.