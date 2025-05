En vue des récentes agressions survenues à la Guillotière, le chef de file Renaissance à Lyon, Thomas Rudigoz, a décidé d'interpeller le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon.

Alors qu'une nouvelle agression à l'arme blanche est survenue ce weekend à la Guillotière (7e), le chef de file du parti Renaissance à Lyon, Thomas Rudigoz, a décidé d'interpeller le gouvernement et les élus locaux. Ce dernier demande au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau des moyens supplémentaires, traduits par une augmentation durable des effectifs de police nationale dans le quartier.

De son côté, le maire de Lyon Grégory Doucet est également appelé à réagir. Le chef de file Renaissance lui demande "le renforcement immédiat de la présence de la police municipale", "le déport actif des images de vidéoprotection vers la police nationale, pour permettre des interventions plus rapides et plus efficaces", ainsi qu'une "coordination renforcée entre police municipale et nationale, dans la durée."

“Il ne peut y avoir de tranquillité publique sans volonté politique. Nous exigeons des actes, pas des discours. Il en va de la sécurité des habitants, des commerçants, des usagers des transports, et de l’image de notre ville. Les événements de ces derniers jours sont très loin de la vision angélique du quartier présentée par Grégory Doucet sur BFM Lyon jeudi dernier", a affirmé Thomas Rudigoz dans un communiqué transmis à la presse lundi 26 mai.

