Opération de sécurisation à la Part-Dieu : 21 individus interpellés

Une vaste opération de sécurisation a été menée à la Part-Dieu à Lyon les 26 et 27 mars. Sur plus de 4000 personnes contrôlées, 21 ont été interpelées et six placées en garde à vue.

Une action de grande envergure "au service des Lyonnais". Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action départemental pour la restauration de la sécurité au quotidien, la police nationale du Rhône a mené une vaste opération de sécurisation dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon, les 26 et 27 mars.

Au total, 245 policiers, 62 agents de la RATP mais aussi des douaniers et des personnels de la DDPP se sont rendus dans le quartier en soirée et durant a nuit, soit aux heures les plus sensibles.

Plus de 4000 personnes ont été contrôlées : 664 par les forces de l'ordre et 3400 dans les transports en commun. Ces contrôles ont mené à l'interpellation de 21 individus. Six personnes ont, elles, été placées en garde à vue.

300 infractions relevées

Trafics de stupéfiants, délits routiers, transports en commun... Plus de 300 infractions différentes ont été relevées, donnant lieu à un total 35 amendes forfaitaires délictuelles, en grande majorité pour la détention ou consommation de stupéfiants.

Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont contrôlés 15 étrangers en situation irrégulière et les ont mis à la disposition de la police aux frontières.

Ce n'est pas la première fois que ce genre d'opération se déroule dans la Métropole de Lyon. Ces dernières semaines, des actions similaires ont eu lieu dans les secteurs Terreaux / Croix-Rousse et à la Guillotière. Une initiative saluée par la Préfète du Rhône, Fabienne Buccio, qui a tenu à féliciter l'ensemble des services engagés.