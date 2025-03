Eau plombée à Lyon : "l'ensemble des écoles et crèches" testées "d'ici quelques mois"

Le maire de Lyon indique que l’eau de l’ensemble des écoles et crèches de Lyon aura été testé d’ici quelques mois. (Photo Romain Costaseca / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Plus d'un an après la découverte de plomb dans l'eau d'écoles neuves à Lyon, la mairie indique que l'ensemble des groupes scolaires et crèches auront été testées "d'ici quelques mois".

Mi-mars, les résultats de tests effectués en février ont révélé la présence de plomb et de nickel dans l'eau des robinets du groupe scolaire Charial dans le 3e arrondissement de Lyon. Des études lancées après que cinq écoles et deux crèches ont été touchées en 2023, principalement des nouvelles écoles : Frida-Kahlo, Wangari-Maathai (Lyon 7e), Eugénie-Brazier ( Lyon 2e) et de l’école temporaire John. F-Kennedy (Lyon 8e).

"Nous nous sommes positionnés en lanceurs d’alerte"

Questionnée ce jeudi 27 mars par la conseillère municipale du groupe Droite, centre et indépendants, Françoise Blanc, l'adjointe au maire en charge de la santé a indiqué que "concernant le site de Charial, nous intervenons pour enlever les vieilles canalisations qui contiennent du plomb". Plus largement, Céline de Laurens a précisé que "d'ici quelques mois, l'ensemble des écoles et des crèches de la ville auront fait l'objet d'analyses". Et d'ajouter : "Nous sollicitons la Direction générale de la santé et des parlementaires européens pour essayer de comprendre comment, dans des bâtiments neufs, nous avons des niveaux de plomb dans l'eau du robinet alors que l'ensemble des matériaux sont conformes aux normes européennes."

"C’est bien du fait du professionnalisme de nos équipes, qui ont souhaité par souci de précaution, faire des tests sur des équipements neufs, que nous avons pu mettre le doigt sur cette problématique. Quand on achète du matériel homologué, il n'y a pas de raison à priori de réaliser des tests une fois que cet équipement a été installé. Nous nous sommes positionnés en lanceurs d’alerte sur cette problématique car depuis, d’autres communes ont fait la même découverte. On espère que les autorités se saisiront sérieusement du sujet", a de son côté ajouté l'édile écologiste, Grégory Doucet, qui a fait de la santé un thème majeur de son année 2025.

Pour rappel, depuis 2013, le code de la santé publique a fixé la teneur maximale en plomb dans l'eau au robinet du consommateur à 10 microgrammes par litre (µg/L). En septembre 2023, la plupart des tests effectués dans les écoles neuves de la Ville se situaient autour de 2 µg/L avec une teneur maximale relevée de 5 µg/L. "On avait priorisé précédemment les écoles dont on pouvait soupçonner que les tuyauteries pouvaient contenir du plomb. Par ailleurs, il y a déjà une planification qui est établie pour tester l'ensemble des écoles", avait alors indiqué Grégory Doucet à Lyon Capitale. Cette planification a été mise en place en 2020, à l'initiative de l'exécutif, n'étant pas une obligation légale.

