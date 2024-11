Pour leur deuxième semaine de mobilisation, les agriculteurs de la FDSEA et des JA ont bâché des radars dans le département du Rhône.

Les agriculteurs sont mobilisés pour la deuxième semaine consécutives. Dans le Rhône, les fédérations locales de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs ont, la semaine passée, réalisé des actions de bâchage et de retournements de panneaux de villes, rencontré plusieurs parlementaires au pied du musée des Confluences et allumé les "feux de la colère" aux quatre coins du département.

Dans la nuit de mercredi 27 au jeudi 28 novembre, les agriculteurs ont mené une nouvelle opération en bâchant plusieurs radars du Rhône. "Les agriculteurs tiennent à dénoncer la lourdeur des démarches administratives, les décisions déconnectées du terrain et la lenteur de l’Etat à concrétiser les annonces faites en début d’année", écrivent les deux syndicats dans un communiqué, détaillant à nouveau leurs revendications communes. Et préviennent : "Les syndicats FDSEA 69 et Jeunes Agriculteurs du Rhône n’entendent pas en rester là. Ils sauront agir en temps et en heure pour rappeler chaque jour, s’il le faut, aux élus la gravité de la situation du monde qui les nourrit".

Pour rappel, les députés ont rejeté à 484 votes "pour" et 70 "contre" la proposition du gouvernement s'opposant au traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Le résultat est en revanche purement consultatif.

